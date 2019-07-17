Володин предложил изменить Конституцию для расширения полномочий парламента

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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Кто провоцирует конфликт России с Германией

Европейские предрассудки по поводу «угрозы из России» имеют давнюю историюФото: Puck
Немецкие военные эксперты выступили с очередным грозным предупреждением. Они уверяют, что Россия специально ищет военного конфликта с Западом. И более того, может нанести «неожиданный удар» по Европе, в том числе с применением ядерного оружия. Откуда берутся подобные безумные взгляды в западном экспертном сообществе? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

Сергей Мардан, публицист
Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
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              Володин предложил изменить Конституцию для расширения полномочий парламента

                 17 июля 2019, 10:55
              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

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              Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия парламента.

              В статье для «Парламентской газеты» Володин рассуждает о необходимости обновления основного закона. Речь идет об устранении дисбаланса между ветвями власти, в частности – об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства. Так, спикер Госдумы предлагает прописать в Конституции участие нижней палаты парламента в формировании правительства.

              В настоящее время Госдума лишь дает согласие на назначение премьер-министра, который уже сам формирует кабмин и предлагает его на утверждение президенту, отмечает Володин. При этом у главы государства нет возможности опереться на альтернативное мнение о предложенных кандидатурах. В законе также не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов правительства для их назначения президентом.

              «В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», – пишет Володин.

              По его мнению, возможность представительной власти высказать свое мнение президенту по предлагаемому составу правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, «соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства». «И, что также важно, способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», – считает спикер Госдумы.

              Кроме того, Володин предлагает прописать в Конституции нормы, по которым правительство будет отчитываться перед парламентом. Он считает, что направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти. По его словам, это дало результат: выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль над принимаемыми решениями.

              «Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», – написал Володин.

              При этом он подчеркивает, что базовые ценности, заложенные в Конституции, должны оставаться неизменными, а поправки лишь уточняют их и помогают реализовать в жизни. «Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны», – написал Володин.

              По его мнению, «лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона».

              Весной Володин заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России. В ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «это новое предложение».

              Политолог Алексей Чеснаков прокомментировал предложение спикера Госдумы о наделении нижней палаты парламента правом участия в консультациях при назначении членов правительства.


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