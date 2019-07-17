Володин предложил изменить Конституцию для расширения полномочий парламента

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия парламента.

В статье для «Парламентской газеты» Володин рассуждает о необходимости обновления основного закона. Речь идет об устранении дисбаланса между ветвями власти, в частности – об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства. Так, спикер Госдумы предлагает прописать в Конституции участие нижней палаты парламента в формировании правительства.

В настоящее время Госдума лишь дает согласие на назначение премьер-министра, который уже сам формирует кабмин и предлагает его на утверждение президенту, отмечает Володин. При этом у главы государства нет возможности опереться на альтернативное мнение о предложенных кандидатурах. В законе также не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов правительства для их назначения президентом.

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», – пишет Володин.

По его мнению, возможность представительной власти высказать свое мнение президенту по предлагаемому составу правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, «соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства». «И, что также важно, способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», – считает спикер Госдумы.

Кроме того, Володин предлагает прописать в Конституции нормы, по которым правительство будет отчитываться перед парламентом. Он считает, что направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти. По его словам, это дало результат: выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль над принимаемыми решениями.

«Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», – написал Володин.

При этом он подчеркивает, что базовые ценности, заложенные в Конституции, должны оставаться неизменными, а поправки лишь уточняют их и помогают реализовать в жизни. «Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны», – написал Володин.

По его мнению, «лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона».

Весной Володин заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России. В ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «это новое предложение».

Политолог Алексей Чеснаков прокомментировал предложение спикера Госдумы о наделении нижней палаты парламента правом участия в консультациях при назначении членов правительства.