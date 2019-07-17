Неверов ответил на предложение Володина изменить Конституцию

Из статьи спикера Государственной думы Вячеслава Володина об изменении Конституции не следует, что в России необходимо поменять форму правления, нынешняя форма эффективна, заявил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

«Здесь нет совершенно никаких предложений по изменению формы правления в нашей стране. У нас президентская республика по форме правления, и из статьи, каких-то обсуждений не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую, президентско-парламентскую», – сказал Неверов.

По его словам, «сама форма правления сегодня достаточно эффективна», но роль парламента необходимо усилить, передает РИА «Новости».

В среду в «Парламентской газете» была опубликована статья Володина о необходимости изменить Конституцию, предоставив Госдуме возможность участвовать в формировании правительства.

Весной Володин также заявил в интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы, что считает целесообразным участие палаты в консультациях при назначении членов правительства России. В ответ на вопрос о том, была ли данная инициатива согласована с Кремлем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «это новое предложение».