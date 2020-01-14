Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вторника опустился на 3 копейки – до 61,24 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, составив 68,24 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 64,28 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

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