Спикер парламента Польши раскритиковал Дуду за отсутствие Путина на годовщине в Освенциме

Президент Польши Анджей Дуда должен был пригласить на мероприятия к 75-й годовщине освобождения Освенцима российского лидера Владимира Путина, заявил спикер польского Сената Томаш Гродзкий.

«Президент Анджей Дуда загнал себя угол, и в данный момент у него есть выбор между плохим и худшим вариантом. Поедет он в этот Израиль или нет – оба варианта плохие. Если бы я был президентом Анджеем Дудой, я бы пригласил президента Путина на мероприятия в Освенциме в Польше, и если бы Путин не приехал, игра была бы другой, и у Дуды были бы аргументы», – передает слова Гродзкого ТАСС.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса также раскритиковал Польшу за нежелание приглашать Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

В январе стало известно, что Дуда решил не посещать мероприятия в Израиле по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, так как организаторы не дали ему право выступить там с речью.

Одновременно Польша проводит свои мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима, на которые было решено не приглашать Путина.