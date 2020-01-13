В США признали отставание от России в модернизации ядерных сил

Вашингтон уступает Москве в совершенствовании систем ядерного вооружения, следует из доклада исследовательской службы конгресса США.

Исследовательская служба американского конгресса представила доклад, в котором рассмотрела особенности российской политики в отношении ее ядерного арсенала, в частности его модернизации и вероятности применения сил и средств, находящихся в распоряжении Вооруженных сил России.

Так, автор доклада «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» Эми Вулф обратила внимание на изменение с течением времени тональности Военной доктрины и Стратегии национальной безопасности России в части эффективности и возможности применения ядерного вооружения. Согласно нынешней Военной доктрине, Москва оставляет за собой право «применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения», а также если «под угрозу поставлено само существование государства», передает RT.

Подобная формулировка, как подчеркивает Вулф, сужает перечень условий для использования ядерного арсенала, поскольку в редакции документа от 2000 года говорилось о возможности использования силы в том числе «в критических для национальной безопасности Российской Федерации ситуациях». На этом фоне ядерная доктрина США от 2018 года предусматривает наличие у Вашингтона права нанесения стратегического удара не только в ответ, но и в случае «чрезвычайных обстоятельств».

Автор документа также сообщает, что в настоящее время Россия проводит модернизацию большей части компонентов своей ядерной триады. В частности, речь идет о создании новейших ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», работе с атомными подлодками проекта «Борей» и стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС. При этом США также проводят программу модернизации своих ядерных сил. Работа в этом направлении ведется для «замены систем, стоящих на вооружении со времён холодной войны», срок службы которых постепенно подходит к концу.

По словам Вулф, ряд специалистов полагают, что российская и американская программы модернизации напоминают гонку вооружений. При этом, по мнению некоторых аналитиков, вину за происходящее можно возложить на Москву, другие же считают, что ответственность лежит на Вашингтоне. Некоторые и вовсе не согласны с тем, что программы модернизации ядерного арсенала свидетельствуют о ведущейся гонке вооружений, считая, что обе страны проводят модернизацию своих сил в силу устаревания существующих систем.

Вместе с тем в докладе указывается, что США уступают России в вопросе совершенствования ядерного вооружения.

«Некоторые считают, что вина лежит на России. По их мнению, Соединенные Штаты (в гонке) отстают, так как, во-первых, Россия начала вводить в эксплуатацию новые ракеты и подводные лодки еще в начале 2000-х годов, тогда как Америка планирует поставить на вооружение подобные системы лишь в конце 2020-х; а во-вторых, Россия разрабатывает новые, необычные системы вооружения... Другие же убеждены в том, что гонку вооружений провоцируют сами США, поскольку масштабная американская программа модернизации может усилить недоверие между двумя государствами и вынудить Москву развивать свои планы, не ограничиваясь заменой устаревших систем советского периода», – говорится в тексте документа.

Об этом же говорится и в докладе исследовательской службы конгресса: «Новые типы стратегических наступательных вооружений, представленные в последнее время, видимо, являются скорее ответом на озабоченность по поводу американских программ ПРО, чем ответом на программы США по модернизации наступательных вооружений».

В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), чтобы успокоить международное сообщество.

До этого Москва предложила Вашингтону любые варианты продления СНВ-3. Между тем у России возникли вопросы к США по соблюдению СНВ-3.

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