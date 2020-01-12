Омский минздрав отреагировал на решение пьяного травматолога уволиться посреди смены

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали увольнение 71-летнего травматолога, который накануне отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты.

В пресс-службе ведомства сообщили, что персонал травмпункта городской поликлиники заметил «измененное поведение» врача с начала смены.

«По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых приписок пациентов, указанных в статье», – приводит ngs55.ru комментарий регионального ведомства.

В министерстве подтвердили, что травматолог написал заявление об увольнении.

Накануне в Сети появилось видеообращение врача, который пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в травмпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.

«Меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, 10 человек, а на самом деле пишем, что 20 человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании», – заявил травматолог, сообщив, что его стаж составляет 45 лет, а зарплата – 30 тыс. рублей. При этом на видео он подтверждает, что в решении уйти из медицины и «больше не связываться» играет роль алкоголь.

По информации местных СМИ, спустя полтора часа после того, как дежурный травматолог заступил на смену, его сменил другой специалист.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД