Семья не навестила в Новый год живущую в клинике девочку

Родственники пятилетней девочки, живущей с рождения московском перинатальном медицинском центре, не пришли к ней на Новый год. Ребенка поздравили врачи и сотрудники медучреждения, рассказали в пресс-службе ГК «Мать и дитя».

«Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.

В пресс-службе добавили, что девочка все еще находится в клинике, нет никаких изменений по сравнению с ситуацией в декабре. Первое подготовительное заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей ребенка в правах назначено на 14 января.

Напомним, издание Meduzа рассказало о пятилетней девочке, которая с рождения находится в Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», так как ее мать считает ребенка неизлечимо больным. При этом у семьи уже есть трое детей, старшему из которых 17. Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками.

Медцентр «Мать и дитя» впервые обратился к органам опеки с информацией о девочке в январе 2019 года. Ребенка могли выписать домой, однако родители отказались забирать ее, ссылаясь на проблемы со здоровьем дочери.

Органы опеки намерены подать иск об ограничении в правах родителей девочки. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала ситуацию нонсенсом и «шоком».