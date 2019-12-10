Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что к ней обращались родители девочки, которая всю жизнь прожила в московском медицинском центре «Мать и дитя».

По словам Кузнецовой, в ситуации долго разбирались, так как мать проявляла искреннюю тревогу за девочку, необходимо было «разобраться во всех нюансах», передает ТАСС.

Как рассказала омбудсмен, после получения информации о ребенке, «первое желание, которое возникло – это проверить, а правда ли это вообще». При этом родители требовали «остановить органы опеки и попечительства, которые продолжают вмешиваться в семью».

Омбудсмен сообщила, что «на тот момент» основания для заявления родителей были – «они не лишены родительских прав», а все родительские обязательства «при первом приближении» исполняют.

Ситуацию она назвала нонсенсом и «шоком». Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц». При этом финансовые обязательства перед больницей выполняются.

«С другой стороны, мы видим ребенка, который пять лет находится в четырех стенах», – заявила Кузнецова, добавив, что сам персонал медицинского центра не видит оснований держать там ребенка, здоровью которого ничего не угрожает.

Однако даже после судебного решения родители отказываются забирать девочку домой. Если они этого так и не сделают, органы опеки подготовят обращение в суд о лишении родительских прав. В органах опеки готовы искать способ вернуть ребенка в семью, но «дальше так ситуация развиваться не может», сказал омбудсмен.

«Больше смотреть на то, что ребенок находится в медицинском учреждении, не имея возможности контакта со своими братьями, ни с другими детьми – своими сверстниками, развиваться по возрасту и т.д. Это, безусловно, недопустимо», – заявила она.

Напомним, медцентр «Мать и дитя» впервые обратился к органам опеки с информацией об этом ребенке в январе 2019 года. Девочка могла быть выписана домой, однако родители опасались за ее здоровье и боялись забирать ее. Медцентр судился с родителями ребенка с требованием забрать девочку из учреждения с марта 2019 года.

Родители оплачивали проживание девочки в отдельной палате, а также услуги двух нянь, которые пребывали с ребенком круглосуточно, занимались с ней, она получала необходимое лечение и обучение.

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