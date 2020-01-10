Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, целью введения налога стало «формирование источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии», передает БелТА.

Отмечается, что «для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%».

Ранее сообщалось о подписании графика поставок российской нефти в Белоруссию.