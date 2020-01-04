Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские НПЗ

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена в субботу вечером, до конца суток планируется прокачать 6 тыс. тонн сырья, сообщил замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Сегодня в 17.05 (совпадает с мск) уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», – заявил Сизов, передает БелТА.

Зампред «Белнефтехима» уточнил, что до конца 4 января будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Сизов добавил, что в январе ожидается возобновление экспорта нефтепродуктов. «Это зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров. Мы рассчитываем, что к концу января – по крайней мере, это оптимистичный сценарий – все возможные ограничения будут сняты», – отметил он.

Ранее сообщалось, что российские компании готовы возобновить поставки нефти в случае согласия белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) работать на рыночных условиях 2019 года.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ не осуществлялись с 1 января. Загрузка НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Утром 4 января «Белнефтехим» сообщил, что оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, которая закупается по цене без премии.

Также были раскрыты противоречия России и Белоруссии – сообщалось, что Минск требует исключить премию в 10 долларов на тонну для поставщиков.