Названа итоговая явка на выборах в Мосгордуму

Взгляд
9 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
Разделы

Очередное разорение Аргентины отразится на России и Украине

Последние несколько десятилетий в экономике Аргентины повторяется один и тот же сценарий – дефолт после краткого ростаФото: Diego Giudice/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Аргентинская экономика вошла в пике – национальная валюта падает, биржи лихорадит, введены ограничения на покупку долларов населением. Почему стране грозит очередной за последние годы дефолт, как это связано с политическим кризисом в Аргентине и какое значение все это имеет для России и Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
Перейти а раздел…

Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием

Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбицииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Реджеп Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что Турция до сих пор не имеет собственной атомной бомбы, тогда как «почти у всех развитых стран» она есть. Эксперты рассказали, с помощью каких стран Анкара может получить технологии для создания ядерного оружия и каковы шансы на то, что турецкий лидер в реальности решится на такой шаг. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

В спорах про СССР не бывает объективности

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Мутная волна попыталась накрыть Петербург

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Британия потеряла свидетельство своего позора

    Кто из известных заключенных выходил по УДО

    Неблагодарные «братушки»: Болгария снова выступила против России

      Перейти а раздел…

      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России рассекретили документы о пакте Молотова – Риббентропа
              Памфилова объяснила появление фейков о нарушениях в ходе выборовРоссийский флот избавили от украинских двигателейВСУ расстреляли Знамя Победы в ДонбассеВ России предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой
              Собянин прокомментировал первые итоги выборов в МосгордумуВ России рассекретили документы о пакте Молотова – РиббентропаНемецкий детектив предложил Малайзии обсудить передачу данных по MH17Microsoft вступилась за Huawei перед властями США
              Явлинский призвал не связывать результат «Яблока» на выборах в Мосгордуму с НавальнымКитайские ученые услышали неизвестные сигналы из дальнего космосаВырубка лесов в бразильской части Амазонии за год удвоиласьМинтранс и «Аэрофлот» выступили против расширения аэропорта Домодедово

              Главная тема


              Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

              противодействие России


              Польшу признали «главным членом НАТО»

              Французские СМИ


              Figaro назвала Киев российским городом

              свидетель по делу MH17


              Раскрыты потери украинских силовиков при похищении Цемаха

              Видео

              «виноваты женщины»


              В РПЦ назвали русских мужчин «национальной трагедией»

              На Марс за 40 дней


              Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

              борьба с колониализмом


              Как Советский Союз потерял контроль над самым кровавым диктатором Африки

              громкий арест


              США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?

              Названа итоговая явка на выборах в Мосгордуму

              9 сентября 2019, 10:21

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва после обработки 100% протоколов составила 21,8%, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

              «Все протоколы подписаны и введены в систему. Явка составила 21,77%. Она выше, чем на прошлых выборах, на половину процента. Всего мандатов 45, первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 – кандидатам от КПРФ, 3 – представителям партии «Яблоко», 3 – кандидатам от партии «Справедливая Россия». Остальные – самовыдвиженцам», – передает ТАСС слова Горбунова.

              Он добавил также, что выборы в столичный парламент седьмого созыва прошли без жалоб и нарушений.

              «По общему ходу выборов и голосования нарушений никаких не было. Было два сигнала, которые рассматривали, выезжали на место, но факты не подтвердились, все нормально. Жалоб ни от наблюдателей, ни от членов комиссий не поступало», – сказал Горбунов.

              В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

              Напомним, ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что по итогам выборов Мосгордума «стала политически более разноплановой», выразив надежду, что это пойдет на пользу городскому парламенту.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............