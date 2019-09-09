Названа итоговая явка на выборах в Мосгордуму

Явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва после обработки 100% протоколов составила 21,8%, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Все протоколы подписаны и введены в систему. Явка составила 21,77%. Она выше, чем на прошлых выборах, на половину процента. Всего мандатов 45, первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 – кандидатам от КПРФ, 3 – представителям партии «Яблоко», 3 – кандидатам от партии «Справедливая Россия». Остальные – самовыдвиженцам», – передает ТАСС слова Горбунова.

Он добавил также, что выборы в столичный парламент седьмого созыва прошли без жалоб и нарушений.

«По общему ходу выборов и голосования нарушений никаких не было. Было два сигнала, которые рассматривали, выезжали на место, но факты не подтвердились, все нормально. Жалоб ни от наблюдателей, ни от членов комиссий не поступало», – сказал Горбунов.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Напомним, ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что по итогам выборов Мосгордума «стала политически более разноплановой», выразив надежду, что это пойдет на пользу городскому парламенту.

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