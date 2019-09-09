Собянин прокомментировал первые итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что по итогам выборов Мосгордума «стала политически более разноплановой», выразив надежду, что это пойдет на пользу городскому парламенту.

По мнению градоначальника, прошедшие выборы стали самыми эмоциональными и «реально конкурентными за всю последнюю историю». «Страсти были нешуточные», – отметил мэр.

«В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», – написал Собянин в своем личном блоге.

«Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», – добавил мэр российской столицы.

Тем временем из предварительных данных Мосгоризбиркома после обработки 71,54% протоколов следует, что на выборах в Мосгордуму лидирующие позиции в своих округах занимают 25 самовыдвиженцев, передает ТАСС.

На победу в избирательных округах также претендуют 12 представителей КПРФ, три представителя «Яблока», четыре кандидата от партии «Справедливая Россия», один кандидат партии «Моя Москва». Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,47%.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.