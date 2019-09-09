ВСУ расстреляли Знамя Победы в Донбассе

Украинские силовики расстреляли беспилотник с копией красного Знамени Победы, который бойцы народной милиции ДНР запустили в небо в честь дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов.

К беспилотнику, помимо знамени, прикрепили красные воздушные шары. Конструкцию запустили в небо. После того, как она достигла украинских позиций, силовики открыли по ней огонь, сообщается в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.

В праздничной акции приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и ветеран ополчения Александр Ходаковский.

День освобождения Донбасса ежегодно отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году Красная армия освободила от оккупантов город Сталино (нынешний Донецк).

Ранее ВСУ обстреляли Донбасс с разных направлений. 1 сентября под обстрел ВСУ попали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР.

Между тем, как сообщал полпред России в группе Борис Грызлов, контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений.

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