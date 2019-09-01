Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел украинских силовиков

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР попали под обстрел украинских силовиков в Коминтерново, сообщили в центре координации и контроля.

«Сегодня в 12.15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела населенного пункта Коминтерново», – передает слова представителя ДНР РИА «Новости».

Отмечается, что украинские силовики ранее предоставляли группе, фиксирующей нарушения, гарантии безопасности. Однако несмотря на это был «целенаправленно открыт огонь по оперативной группе и представителям ОБСЕ».

Сейчас обстрел продолжается, представители СММ ОБСЕ вынуждены покинуть населенный пункт.

Внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк также сообщил, что попал под обстрел украинских силовиков в Коминтерново в Донбассе.

Ранее ДНР заявила, что у позиций вооруженных сил ополчения были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, которые якобы должны были зафиксировать ответную стрельбу ополченцев на обстрелы со стороны украинских силовиков.