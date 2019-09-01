ДНР заявила об уничтожении украинских беспилотников

Управление народной милиции Донецкой народной республики заявило, что у позиций вооруженных сил ополчения были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ.

«Мы не исключаем, что обстрел велся с целью спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии обвинить в нарушении перемирия, так как в ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в «серой зоне», – передает РИА «Новости» слова представителя народной милиции ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Горловка и Коминтерново.

Несмотря на объявленное перемирие, в Донбассе продолжаются боевые действия. Так, на этой неделе члены нацбатальона «Азов» (запрещен в России) заявили о пленении и убийстве нескольких ополченцев.

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