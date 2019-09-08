В Общественной палате рассказали о ходе наблюдения за выборами

Участник Рабочей группы Общественной палаты по контролю за выборами Максим Григорьев рассказал о ходе наблюдения за процессом волеизъявления граждан в единый день голосования.

По имеющимся у Григорьева данным, «выборы проходят спокойно и под контролем общественности». «Нас информирует общественная палата Сахалинской области, у которой около 150 наблюдателей на участках и работает Ситуационный центр, на который выведены видеокамеры с более чем 170 участков», – написал Григорьев в своем Twitter.

"Выборы проходят спокойно и под контролем общественности". Так нас информирует общественная палата Сахалинской области, у которой около 150 наблюдателей на участках и работает Ситуационный центр на которой выведеные видеокамеры с более чем 170 участков. pic.twitter.com/EZtJnL7c1g — Максим Григорьев (@grigorievms) September 7, 2019

При этом он сообщил, что с началом выборов на Сахалине появились и первые «фейки».

«Голос» заявляет о том, что трансляции с видеокамер нет, а наши наблюдатели из сахалинского центра общественного наблюдения присылают фотографии о том, как трансляция в центр идет. Напомню, что центр открыт для всех», – подчеркнул участник Рабочей группы Общественной палаты по контролю за выборами.

С началом выборов на Сахалине появились и первые "фейки". "Голос" заявляет о том, что трансляции с видеокамер нет, а наши наблюдатели из сахалинского центра общественного наблюдения присылают фотографии о том, как трансляция в центр идет. Напомню, что центр открыт для всех. pic.twitter.com/kanwb3Sjxs — Максим Григорьев (@grigorievms) September 8, 2019

Он также сообщил, что в Хабаровском крае работают 592 наблюдателя от региональной общественной палаты и шесть мобильных групп общественного контроля в Хабаровске.

«Поступает информация об использовании административного ресурса. Эта информация сейчас проверяется», – добавил Григорьев.

Кроме того, по его данным, «в Сахалинской области распространяется «фейк» о том, что наблюдателей от кандидата от КПРФ Алексея Корниенко не пускают на участки». «Реальная ситуация: 1) наблюдатели не оформили документы согласно законодательству региона 2) несмотря на это, их все равно ПУСКАЮТ на участки», – обратил внимание наблюдатель.

«От общественной палаты Забайкальского края на участках сейчас работает 881 наблюдатель, функционирует центр по наблюдению за выборами», – сообщил Григорьев.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.