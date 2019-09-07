Роскосмос анонсировал испытания новой ракеты «Союз-6»

Летные испытания новой российской ракеты среднего класса «Союз-6» на Байконуре запланированы на 2025 год.

Согласно презентации Роскосмоса, подготовленной к докладу главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева, начало летных испытаний «Союз-5» запланировано на 2023 год, передает РИА «Новости».

Она станет основой для новой ракеты «Союз-6». По планам госкорпорации на Байконуре развернут российско-казахстанский космический ракетный комплекс «Байтерек» с использованием «Союза-5».

Проект «Байтерек» обеспечит до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги составит 50 млн долларов, говорится в презентации.

Отмечается, что ракета-носитель «Союз-6» сможет выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту – 9 тонн, на геопереходную орбиту – 5 тонн.

По словам казахстанского министра Жумагалиева, реализация проекта «Байтерек» позволит увеличить число пусков с Байконура с 4 до 10.

«И мы можем на быстрорастущем рынке запускать спутники дистанционного зондирования и телекоммуникационные спутники», – добавил он.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что двигатель РД-180 планируется использовать для создания ракеты среднего класса нового поколения «Союз-6».

Он также представил президенту России Владимиру Путину план по числу запусков с космодрома Восточного в 2020 году.





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