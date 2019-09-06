Рогозин придумал новое назначение для двигателей РД-180

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что двигатель РД-180 планируется использовать для создания ракеты среднего класса нового поколения.

Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель госкорпорации добавил, что Роскосмос собирается разработать новую ракету «Союз-6», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что первые испытания нового летного пилотируемого корабля решено вернуть на ракету «Ангара», первый пуск намечен на 2023 год, пилотируемый полет – на 2025 год.

В июле Рогозин предлагал использовать РД-180 для установки на первые ступени ракет «Союз-2.1».

Вопрос о дальнейшей судьбе РД-180 встал на фоне планов США отказаться от закупок этих двигателей. Так, в апреле Пентагон подтвердил установленные Конгрессом США сроки отказа от использования российских ракетных двигателей. Закупки должны прекратиться после 2022 финансового года.