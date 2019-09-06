Путину представлен план по числу запусков с Восточного в 2020 году

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту Владимиру Путину, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет.

«Вот соответственно график пусков на следующий год: апрель, май, июнь, июль и ноябрь», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Также в ходе совещания Владимир Путин призвал для сохранения лидерских позиций России в области освоения космоса наращивать конкурентные преимущества, грамотно использовать кадровый потенциал и быть «на шаг впереди» других космических держав.

«В числе приоритетов здесь – создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса. Предполагаемый срок начала ее летных испытаний – 2022 год. Она необходима для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Это у нас уже будет следующий этап работы», – сказал президент.

Запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2022 год, затем она станет элементом сверхтяжелого носителя.

Ранее президент потребовал загрузить мощности космодрома Восточный и обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса.

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