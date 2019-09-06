Президент Владимир Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный и обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса.

«С космодрома Восточный уже произведено пять пусков. Теперь мощности Восточного могут и должны быть загружены более серьезным образом», – сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что такие планы на будущий год уже есть у Роскосмоса. «Только что об этом говорили с руководителем Роскосмоса», – сказал президент, отметив, что на совещании намерен услышать о том, в какой стадии находится строительство объектов космодрома и как выполняются намеченные графики работы.

«Еще раз хочу подчеркнуть: вся строящаяся здесь наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам, обеспечивать запуски наших перспективных ракетных комплексов», – сказал Путин.

«Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона», – также подчеркнул президент, попросив доложить о ситуации с решением жилищных вопросов сотрудников космодрома и о привлечении к работе новых кадров.

Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный и осмотрел ряд объектов, построенных в рамках первой очереди.

«На сегодняшний день до конца срока реализации контракта – 40 месяцев у нас есть. В соответствии с разработанным графиком не имеем сегодня отклонений по срокам», – сообщил руководитель дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза.

«Даже чуть раньше получается», – уточнил генндиректор Дмитрий Рогозин.

Рогоза также сообщил о «стопроцентной уверенности» реализации проекта в срок. Он объяснил, что основную часть работ будет делать один подрядчик, что исключит необходимость коммуницировать с субподрядчиками, а это сэкономит время, деньги и сделает схему финансирования максимально прозрачной.

«Срок окончания работ по контракту – декабрь 2022 года», – сказал Рогоза.

Кроме того, Путин поинтересовался о дате первого пуска с нового стартового стола под ракету «Ангара». Представители Роскосмоса напомнили, что по планам это должно произойти в августе 2023 года.

Также президенту продемонстрировали график наращивания присутствия рабочей силы. Представители Роскосмоса заверили, что уже в октябре группировка строителей будет насчитывать 1200 рабочих и 140 единиц техники, а пик нагрузки – с марта 2021 года по март 2022 года – на стройке будут работать от 2,5 до 5 тыс. человек.

Рогоза доложил, что сейчас работы развернуты на 14 объектах, среди которых стартовый комплекс, технический блок кислорода-азота, резервуары запаса воды, командный пункт, блок общежития на 2000 человек, два бетонных завода и другие.

Руководители Роскосмоса сообщили, что строительство самого стартового стола под «Ангару» обойдется в 38 млрд рублей, а технологическое оборудование еще 27,5 млрд рублей. Данное оборудование изготавливается Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) совместно с 12 российскими предприятиями.

«По пяти инженерным системам оборудование уже на площадке, по двум до конца года будет здесь, по 20 – в течение следующего года и по восьми оставшимся – до середины 2021 года. Оборудование идет с опережающими темпами, в том числе часть по Северному морскому пути», – отчитался Рогоза.

Общаясь с руководством корпорации, Путин поручил «обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса, а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надежность».

«Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли», – добавил президент.

Ранее Владимир Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный.

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