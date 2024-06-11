Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба Трушину

Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

Tекст: Денис Тельманов

«Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС.



В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.