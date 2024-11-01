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На Байконуре задержали француза и немца за съемку ракеты
Француза и немца задержали на Байконуре за попытку сфотографировать ракету
Возле космодрома Байконур задержаны двое граждан Франции и Германии, предположительно пытавшихся сфотографировать ракету-носитель, ообщил источник в силовых структурах.
Двое иностранных граждан, один из Франции, другой из Германии, были задержаны возле космодрома Байконур. Как передает ТАСС, они пытались сфотографировать ракету-носитель, что и стало причиной задержания.
На данный момент официального подтверждения данного инцидента от властей нет. Однако, согласно данным источника в силовых структурах, событие уже вызвало интерес и обсуждения в отношении безопасности и доступности объектов на космодроме Байконур.
Космодром Байконур, будучи одним из ключевых объектов в области космических исследований, традиционно находится под усиленной охраной.
Ранее на территорию космодрома пытались проникнуть два француза, один из них погиб от обезвоживания.
До этого у стартовой площадки на космодроме Байконур задержали гражданина Британии и гражданку Белоруссии.