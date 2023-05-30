Число одновременно находящихся в космосе людей достигло рекордной отметки

После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» побит рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей

Китайский корабль «Шэньчжоу-16» стартовал на ракете «Чанчжэн-2» к орбитальной станции «Тяньгун». Теперь число людей, одновременно находящихся на орбите Земли, достигло рекордной отметки – 17 человек.

Прежний рекорд составлял 14 человек: семеро на МКС, трое в корабле «Шэньчжоу-12» и четверо на корабле Crew Dragon. Он был установлен 16 сентября 2021 года. До этого рекорд 1995 года составлял 13 человек: шесть – на российской станции «Мир», семь – в американском шаттле «Индевор», передает РИА «Новости».

Сейчас на корабле «Шэньчжоу-16» находятся три китайских космонавта, еще трое – на станции «Тяньгун», они вскоре должны вернуться на Землю. На МСК находится 11 человек. 30 мая некоторые из них также вернутся на Землю – МКС покинет экипаж частной миссии компании Axiom Space AX-2.

В начале ноября китайские власти сообщили, что сборка основной конфигурации «Тяньгун» завершена успешно.