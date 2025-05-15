Стало известно о проведении переговоров Турции, России и Украины

В Стамбуле договорились о трехсторонней встрече Турции, России и Украины

Tекст: Денис Тельманов

О подготовке переговоров в формате «Турция – Россия – Украина» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. По словам собеседника агентства, встреча должна пройти в Стамбуле уже в пятницу.

Он подчеркнул: «Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией».

Источник пояснил, что вопрос о проведении переговоров в расширенном, четырехстороннем формате с участием США пока остается открытым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

Киев планирует отправить делегацию для обсуждения условий прекращения огня, а возглавит группу министр обороны Рустем Умеров. Время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.