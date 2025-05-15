Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.6 комментариев
Стало известно о проведении переговоров Турции, России и Украины
В Стамбуле договорились о трехсторонней встрече Турции, России и Украины
В ближайшую пятницу в Стамбуле Турция, Россия и Украина планируют провести трехсторонние переговоры по актуальным вопросам.
О подготовке переговоров в формате «Турция – Россия – Украина» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. По словам собеседника агентства, встреча должна пройти в Стамбуле уже в пятницу.
Он подчеркнул: «Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией».
Источник пояснил, что вопрос о проведении переговоров в расширенном, четырехстороннем формате с участием США пока остается открытым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.
Киев планирует отправить делегацию для обсуждения условий прекращения огня, а возглавит группу министр обороны Рустем Умеров. Время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.