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    6 комментариев
    15 мая 2025, 22:24 • Новости дня

    Стало известно о проведении переговоров Турции, России и Украины

    В Стамбуле договорились о трехсторонней встрече Турции, России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшую пятницу в Стамбуле Турция, Россия и Украина планируют провести трехсторонние переговоры по актуальным вопросам.

    О подготовке переговоров в формате «Турция – Россия – Украина» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. По словам собеседника агентства, встреча должна пройти в Стамбуле уже в пятницу.

    Он подчеркнул: «Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией».

    Источник пояснил, что вопрос о проведении переговоров в расширенном, четырехстороннем формате с участием США пока остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

    Киев планирует отправить делегацию для обсуждения условий прекращения огня, а возглавит группу министр обороны Рустем Умеров. Время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.

    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

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    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Коментарии (19)
    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле

    Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного мирного процесса

    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    По словам Мединского, основной задачей прямых контактов с украинской стороной является установление долгосрочного мира, передает ТАСС.  «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – заявил Мединский.

    «Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», – сообщил Мединский в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров.

    Ранее Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров.

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    15 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Киева о том, что в Стамбуле можно обсуждать лишь 30-дневное перемирие, противоречит подходам Москвы, заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По его словам, такие требования «по факту несовместимы с теми подходами, которые исповедует сегодня Россия», передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия считает допустимым режим прекращения огня только в случае выработки единой стратегии урегулирования. Он добавил: «Россия неоднократно выражала свое мнение, что режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

    Также дипломат указал, что на данный момент отсутствует согласованный обеими сторонами документ по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никакой совместной работы до начала стамбульских заседаний не проводилось, и актуального документа сейчас нет.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (2)
    15 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам

    Мединский сообщил о готовности России к компромиссам на переговорах

    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Он подчеркнул: «Россия готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам, рабочий настрой присутствует». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

    Коментарии (65)
    15 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Коментарии (7)
    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    15 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров критически отозвался о требовании Владимира Зеленского личной встречи с президентом Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба, трансляция которого доступна на RuTube, заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле выглядит жалко, передает Lenta.ru.

    Лавров сказал: «Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит».

    По словам министра, в дальнейшем «старшие товарищи» украинского лидера объяснили ему ошибочность такого поведения и настояли на необходимости проведения переговоров без подобных условий.

    Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что попытка Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Владимира Путина «на слабо» провалилась.

    Между тем Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и обсуждения перспектив переговоров.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

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    15 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский решил направить делегацию Украины в Стамбул

    Зеленский назвал главу делегации Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Мандат у них [у членов делегации] будет, прекращение огня – [вопрос] номер один», – сказал он на брифинге после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что делегация Украины останется в Стамбуле в пятницу, 16 мая. По его словам, планируются также переговоры с представителями США.

    Ранее руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на отсутствие опытных переговорщиков в делегации Украины. Он также отверг идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие.

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    15 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

    Запланированное время заявления – 17.30 по Москве, передает ТАСС.

    Ранее информацию о старте встречи России и Украины в Стамбуле опровергли.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация будет информировать руководство о ходе переговоров в Стамбуле исходя из текущей потребности в промежуточных докладах и консультациях.

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    15 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    «Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград

    «Ветераны России» предложили вернуть Волгограду имя Сталинград

    «Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    В письме отмечается, что возврат исторического названия необходим для восстановления справедливости и повышения узнаваемости города среди туристов, передает РИА «Новости».

    Авторы инициативы подчеркнули, что Сталинград занимает уникальное место в мировой истории и не нуждается в дополнительных разъяснениях, в отличие от Волгограда или Царицына. По их мнению, переименование повысит престиж города и его статус как символа Победы.

    Движение также предложило рассмотреть вопрос о придании городу федерального значения и создании на его территории патриотического кластера международного уровня. В документе отдельно указано, что «Ветераны России» готовы заняться организационной работой по формированию концепции этого проекта в сотрудничестве с общественными, научными и экспертными организациями.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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    15 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    Мирошник заявил об отсутствии опытных переговорщиков в делегации Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В состав украинской делегации, прибывшей на переговоры с Россией в Турцию, не вошли специалисты с опытом политического урегулирования, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В составе украинской делегации, прибывшей в Турцию для переговоров с Россией, нет представителей с опытом политического урегулирования, передает ТАСС.

    На брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил: «В составе украинской делегации я не вижу политиков, дипломатов, переговорщиков, которые являются носителями опыта политического урегулирования».

    Мирошник также отметил, что российская делегация в Стамбуле полностью готова к конструктивному диалогу. По его словам, у представителей России есть все необходимые директивы, документы и проработанные подходы для ведения серьезных переговоров. Он подчеркнул, что российская сторона представлена уполномоченными лицами и располагает проектами документов для обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле планировались на вторую половину дня. Делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    15 мая 2025, 17:27 • Новости дня
    Сальдо заявил о взятии новых островов у Новой Каховки
    Сальдо заявил о взятии новых островов у Новой Каховки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли новые острова у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, укрепив российский контроль почти над всей дельтой Днепра.

    Практически все острова в дельте Днепра находятся под контролем Вооруженных сил России, передает РИА «Новости». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что недавно были заняты новые острова около населенных пунктов Новая Каховка, Днепряны и Корсунка.

    По словам Сальдо, расстояние от занятых территорий до правого берега Днепра составляет менее 80 метров. Он подчеркнул, что это является не только тактическим успехом, но и основой для будущего плацдарма. Губернатор отметил: «Правый берег ближе, чем кажется. Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра. Под контролем практически все острова – недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки. Оттуда – менее 80 метров до правого берега. Это не просто тактический успех, а основа для будущего плацдарма».

    Сальдо добавил, что каждый метр земли дается российским военным непросто, подчеркнув, что Россия «не торгует землей, а только возвращает ее».

    Ранее сообщалось, что российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении.

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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