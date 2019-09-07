Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову, им оказался уроженец одной из республик Средний Азии.

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – заявила Волк, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Президент Владимир Путин позвонил Элле Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку. Дело о нападении было передано в СК. Сама глава ЦИК сообщила, что в скором времени вернется к работе. Кроме того, она отказалась от госохраны.

Блогер Алексей Навальный и его сторонники назвали происшествие имитацией. «Фейковое нападение на Памфилову», – написал Навальный в соцсетях.

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