Дело о нападении на Памфилову передано в СК

Генеральная прокуратура передала в Следственный комитет уголовное дело о нападении на руководителя Центризбиркома Эллу Памфилову.

«По решению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там отметили, что для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела Генпрокуратура намерена осуществлять контроль за ходом расследования.

Передачу дела инициировал председатель СК России Александр Бастрыкин, об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель. Всем действиям причастных к преступлению лиц будет дана всесторонняя правовая оценка в соответствии с действующим уголовным законодательством», – отметил СК.

В ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Сама Памфилова сообщила, что в скором времени вернется к работе.