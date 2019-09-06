Президент Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, что выразить ей поддержку после нападения неизвестного преступника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный, ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой», – приводит его слова ТАСС. «После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», – сообщил он.

По словам представителя Кремля, глава государства выразил надежду, что правоохранительные органы в максимально короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. Дело о нападении на Памфилову передали в Следственный комитет.

Сама глава ЦИК сообщила, что в скором времени вернется к работе. Кроме того, она отказалась от госохраны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому по закону положена государственная охрана.