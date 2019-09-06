Красовский назвал Навального «стареющим, капризным Кеном»

Журналист Антон Красовский прокомментировал реакцию блогера Алексея Навального на новость о ночном нападении с электрошокером на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.

«Мальчику плеснули зеленкой в лицо. Мальчик заплакал, упал, на каталке мальчика отвезли в реанимацию. Через день мальчика отправили в Испанию спасать жизнь. Без испанских врачей мальчик бы умер, – русская зеленка *** (нецензурный синоним слова «очень» – прим. ВЗГЛЯД) токсичная. Потом у мальчика случился дерматит. Четыре телеканала в прямом эфире показывали, как мальчика в реанимобиле под вой сирен везут в отделение интенсивной терапии», – написал Красовский в своем Telegram-канале, отметив, что западная пресса вышла с заголовками об «отравлении мальчика».

«Но дерматит, увы, прошел, мальчик опять счастлив, богат, загорел, пляшет под Захара Мая. Все это время за мальчиком бегают девочки, девушки, женщины и бабушки, студенты и инженеры – публика. Публика плачет: дерматит разросся, это точно полоний. Зеленка растеклась – глаз не спасти. Вой, слезы, проклятья», – иронизирует журналист.

Между тем в ночь на пятницу неизвестный человек в маске пробрался в дом Эллы Памфиловой. «Женщина вышла на кухню, человек в маске нанес женщине несколько ударов электрошокером. Женщина не заплакала, не упала, не помчалась в реанимацию. А *** (нецензурный синоним слова «ударила» – прим. ВЗГЛЯД) чувака в маске стулом, выпила корвалолу, легла спать и утром отправилась на службу», – продолжил он.

«Истеричный мальчик посочувствовал даме? Его поклонницы охнули? Газеты вышли с передовицами?» – задается вопросом Красовский. «Никто из них: ни мальчик, ни его ручные девочки не позвонили женщине и не спросили: вы как? Нормально все? У мальчика и его обслуги так не принято. Мальчик слишком визгливый и капризный для человеческих поступков», – подчеркнул журналист.

«Помните, сколько было визгу, когда чем-то плеснули в куб Соболь, работающей у мальчика по дому? Как вы визжали? Как хныкали. Сегодня вы ржете. Ржете, потому что вы все в общем – не очень люди. Не человеческий – икорный материал. Облепивший своего капризного Кена. Вот она, прекрасная Россия будущего: стареющий визгливый Кен в щучьей склизкой икре. Даже не стая. Просто колония мертвых зародышей, прилипшая к пластмассовой кукле», – заключил Красовский.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. Дело о нападении на Памфилову передали в Следственный комитет.

Сама глава ЦИК сообщила, что в скором времени вернется к работе. Кроме того, она отказалась от госохраны.