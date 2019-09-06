Натравившего бойцовского пса на кошку мужчину сняли на видео в Курске

В Курске разразился скандал из-за видеозаписи, на которой хозяин собаки бойцовской породы якобы натравил своего пса на кошку у двери подъезда. Сам владелец собаки утверждает, что он пытался оттащить питомца от напавшей на собаку кошки.

Происшествие случилось около многоквартирного дома в Курске. На кадрах мужчина стоит около подъезда и держит на поводке пса, который терзает кошку. Автор ролика утверждает, что хозяин намеренно натравил животное на кошку, видеозапись публикует «Вести.ru».

По словам местных жителей, мужчина не раз натравливал своего питомца на других собак и кошек, а в ответ на замечания вел себя агрессивно.

«Около 12 часов дня я вывел собаку, мы прошли за дом к кустам, где я снял намордник - в нем собака ничего бы съесть не смогла. Мы подошли к кустам, а оттуда выпрыгнули два кота. Один прыгнул на загривок, другой в морду», – рассказал хозяин.

Он заявил, что одного кота он оттолкнул, а другого решил не трогать, чтобы не травмироваться самому. «Ну не вытащишь из пасти! Когда идет драка, бесполезно подходить. Я даже свою собаку потом придушил, чтобы она пасть разжала», – сказал мужчина.

Соседи утверждают, что кошка погибла, однако полицейские не нашли тела животного. Своего пса хозяин отвез в деревню, так что сотрудники правоохранительных органов не смогли оценить его травмы.

В конце августа собака растерзала годовалого ребенка в Волгоградской области.