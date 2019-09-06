РПЦ дала пояснения по поводу собственной винодельни

Компания «Мезыбь», которая относится к структуре Московского патриархата, 3 сентября получила лицензию на производство, хранение и поставки вина, в компании объяснили, что вино будет производиться для продажи, а не для богослужебных потребностей.

«Не идет речь о закрытии потребности храмов. Идет речь о производстве вина для продажи», – рассказал ТАСС руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

На данный момент пока нет информации о том, когда вино поступит в продажу. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Мезыбь» было зарегистрировано в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). Две трети компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, треть – художественно–производственному предприятию «Софрино», занимающемуся производством церковной продукции.

Ранее в РПЦ попросили передать ей в безвозмездное пользование питерский собор Архангела Михаила на 100 лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД