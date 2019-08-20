РПЦ попросила передать ей собор Архангела Михаила на 100 лет

Приход собора Архангела Михаила в Ломоносове обратился к властям Санкт-Петербурга с просьбой передать на 100 лет в безвозмездное пользование одноименный собор.

На данный момент собор находится в собственности города и используется для нужд прихода в соответствии с уставом РПЦ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт комитета имущественных отношений Петербурга.

Собор Архангела Михаила был возведен в 1911-1914 годах в ознаменование 300-летия правления Дома Романовых, в 1932 году храм закрыли, к церкви он вернулся лишь спустя почти 60 лет в 1988 году, освящен собор был в 1992 году.

Ранее власти Санкт-Петербурга отказались передавать Исаакиевский собор РПЦ.