Мьянма начала переговоры о покупке новейших российских истребителей

Мьянма будет продолжать закупку российских истребителей, причем не только типа Су-30, но и следующего поколения, заявил посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн.

«Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно, в том случае, если Россия захочет их продавать», – передает РИА «Новости» слова посла Мьянмы в России.

Ко Ко Шейн добавил, что переговоры на эту тему продолжаются, однако детали не сообщил.

В 2018 году страны заключили контракт на закупку шести истребителей Су-30СМ. В США такую позицию Мьянмы осудили, однако в России заявили, что нормы международного права в ходе военного сотрудничества были соблюдены.

Напомним, в апреле Россия начала сборку истребителей Су-30СМ, предназначенных для поставки в Мьянму.

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