США озвучили свое мнение о продаже российских истребителей Мьянме

США осуждают решение России продать Мьянме шесть истребителей Су-30, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт заявила, что «большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме», где продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа. Однако некоторые государства, как утверждают в Госдепе, «готовы предпринять шаги, которые могут привести к еще большим страданиям и нестабильности», передает РИА «Новости».

США считают, что Москва не воспользовалась шансом «проявить солидарность» с другими странами «посредством гуманитарной помощи». По мнению Вашингтона, продажа оружия может «потенциально усугубить ситуацию».

Науэрт напомнила, что США перестали предоставлять Мьянме военную помощь, ожидая, когда военные Мьянмы «продемонстрируют приверженность правам человека, национальному примирению и демократии».