Шойгу в Мьянме договорился о продаже шести Су-30

Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30, а кроме того интересуется морской и сухопутной техникой, сообщил замминистра обороны Александр Фомин.

«В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30. Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства», – цитирует РИА «Новости» Фомина.

По его словам, Су-30 должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.

Фомин рассказал также, что очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы «Печора-2» и другая техника.

В российских военных вузах на данный момент проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих. «Все это способствует укреплению безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», – заключил Фомин.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном заявил, что новым видом террористической угрозы в Сирии стали беспилотники.