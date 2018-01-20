Шойгу назвал новый вид террористической угрозы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в субботу, что новым видом террористической угрозы в Сирии стали беспилотники.

«В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами», – сказал Шойгу на встрече с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном, передает «Интерфакс».

По словам Шойгу, атаки с помощью дронов могут совершаться не только в Сирии, и такие террористические угрозы «очень серьезные».

Напомним, в январе экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявлял, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. В Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

6 января террористы атаковали российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.