Россия начала сборку Су-30СМ для поставки в Мьянму

Россия начала сборку истребителей Су-30СМ, предназначенных для поставки в Мьянму.

«На данный момент они (Су-30СМ) находятся на заводах. Все по контракту будет реализовано, мы не спешим. Когда придет срок по документации, тогда мы и получим эти самолеты», – сказал главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн РИА «Новости».

Он также отметил, что США «ввели некоторые санкции по закупке военной техники в западных странах», но на закупку российского оружия это не повлияло, есть лишь некоторые сложности с платежами. Он также отметил, что Мьянма закупает оружие для обороны страны, а не для нападения.

«Перед нами стоит задача обороны нашего государства. Все страны должны это понимать. Все страны должны обеспечивать свою безопасность. Мы не представляем угрозу для других стран своим оружием и военной техникой. Никогда не нападем и не вмешиваемся в политику других стран. Покупаем только для обороны нашего государства. Поэтому такие санкции нам не страшны», – сказал Хлайн.

За последние 20 лет Мьянма закупила в России 20 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов Ми-35, 12 учебно-боевых самолетов Як-130.

В 2018 году страны заключили контракт на закупку 6 истребителей Су-30СМ. В США такую позицию Мьянмы осудили, однако в России заявили, что нормы международного права в ходе военного сотрудничества были соблюдены.