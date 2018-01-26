Песков: Москва проигнорирует заявления США о поставках оружия в Мьянму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия соблюдает нормы международного права в ходе военного сотрудничества, поэтому заявления госдепа США по поводу поставок оружия в Мьянму нельзя принимать во внимание.

«Лучше, конечно, обращаться в МИД. Но я в плане ВТС, поскольку, как вы знаете, комиссию возглавляет президент и проводит президент... В том числе говорил президент, что при осуществлении военно-технического сотрудничества Россия соблюдала, соблюдает и будет неукоснительно соблюдать все нормы и принципы международного законодательства. Поэтому, безусловно, подобная позиция, подобные обвинения мы не можем принимать во внимание», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг стало известно, что США осуждают решение России продать Мьянме шесть истребителей Су-30.

Напомним, в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30. Мьянма также интересуется морской и сухопутной техникой.

В сентябре глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия против любого насилия и призывает власти Мьянмы взять ситуацию под контроль. В октябре Путин вновь призвал к сдержанности в Мьянме.