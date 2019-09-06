Дети и родители отреагировали на «позолоченную» школу в Екатеринбурге

Родители учеников екатеринбургской школы №106, которую отремонтировал бизнесмен родом из этих краев, рассказали, как они и их дети отреагировали на преображение учебного заведения.

Родители учеников рассказали, что несколько лет школа находилась в полуразрушенном состоянии – стены на фасаде потрескались, а внутри было почти невозможно находиться. Светлана Астапова, мама ученика восьмого класса, сообщила, что до ремонта у родителей даже возникали вопросы, безопасно ли водить детей в эту школу, передает РИА «Новости».

«Был ужасный фасад, вся штукатурка слезла. Школа выглядела ужасно. Внутри линолеум где-то отходил, не очень безопасно для детей было. Когда мы пришли в школу, она непрезентабельно выглядела», – рассказала женщина

Около двух лет назад был сделан первый масштабный ремонт: отреставрировали фасад здания, уборную для девочек отделали в золотом цвете, заменили двери и окна в большинстве кабинетов. Пропускной режим с 2018 года стал строже, родителей стали пускать только по спискам.

Елена Пачина, мама первоклассника, рассказала, что новый интерьер школы очень удивил.

«Моему ребенку очень нравится. Он говорит, что ходит, как во дворец. Говорит, что там учились цари, короли – значит, у меня тоже должна высокая планка быть. Его пока – да, мотивирует. Он говорит, что у нас самая красивая школа, говорит, что рад, что туда ходит, как будет там стараться, заниматься», – сказала она.

Женщина отметила, что пусть лучше будет такой необычный дизайн в школе, чем обшарпанные стены, скрипучие полы или «советский» ремонт, тем более что «классы в школе традиционные и ничто не отвлекает от учебного процесса».

Родители рассказали также, что кроме классических «дворцовых» интерьеров учеников в школе ожидают цитаты классиков на входе в кабинеты и классическая музыка вместо традиционных звонков.

«Моей дочери очень понравились питьевые фонтанчики и классическая музыка вместо звонка. Я сама услышала этот «звонок», и прямо дух захватило. В общем, очень интересно и необычно. Не понимаю, почему многие негативно высказываются. Это, наверное, зависть, или просто люди боятся перемен в жизни, держась за старые устои», – сказала мама первоклассницы Екатерина Крючкова.

Отмечается, что взрослым, которые привыкли к однотонным стенам и бетонным полам, было непривычно видеть учебное заведение с таким интерьером, но дети с интересом смотрели по сторонам.

«Ребенок в восторге, да и мне очень нравится. Кто-то может сказать, что это слишком, но я считаю, что ребенок к красоте должен привыкать с детства. В наше время такого не было. Это прекрасно, что у наших детей есть возможность поучиться в такой школе. Сын в школу бежит с удовольствием», – сказала Яна Кылосова, мама ученика третьего класса.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о решении бизнесмена отремонтировать родную школу в Екатеринбурге в стиле «дворца», отметив, что «со вкусом есть вопросы».

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