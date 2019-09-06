Дети и родители отреагировали на «позолоченную» школу в Екатеринбурге

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и.о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...

Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
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Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...
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              Дети и родители отреагировали на «позолоченную» школу в Екатеринбурге

              6 сентября 2019, 13:59

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Родители учеников екатеринбургской школы №106, которую отремонтировал бизнесмен родом из этих краев, рассказали, как они и их дети отреагировали на преображение учебного заведения.

              Родители учеников рассказали, что несколько лет школа находилась в полуразрушенном состоянии – стены на фасаде потрескались, а внутри было почти невозможно находиться. Светлана Астапова, мама ученика восьмого класса, сообщила, что до ремонта у родителей даже возникали вопросы, безопасно ли водить детей в эту школу, передает РИА «Новости».

              «Был ужасный фасад, вся штукатурка слезла. Школа выглядела ужасно. Внутри линолеум где-то отходил, не очень безопасно для детей было. Когда мы пришли в школу, она непрезентабельно выглядела», – рассказала женщина

              Около двух лет назад был сделан первый масштабный ремонт: отреставрировали фасад здания, уборную для девочек отделали в золотом цвете, заменили двери и окна в большинстве кабинетов. Пропускной режим с 2018 года стал строже, родителей стали пускать только по спискам.

              Елена Пачина, мама первоклассника, рассказала, что новый интерьер школы очень удивил.

              «Моему ребенку очень нравится. Он говорит, что ходит, как во дворец. Говорит, что там учились цари, короли – значит, у меня тоже должна высокая планка быть. Его пока – да, мотивирует. Он говорит, что у нас самая красивая школа, говорит, что рад, что туда ходит, как будет там стараться, заниматься», – сказала она.

              Женщина отметила, что пусть лучше будет такой необычный дизайн в школе, чем обшарпанные стены, скрипучие полы или «советский» ремонт, тем более что «классы в школе традиционные и ничто не отвлекает от учебного процесса».

              Родители рассказали также, что кроме классических «дворцовых» интерьеров учеников в школе ожидают цитаты классиков на входе в кабинеты и классическая музыка вместо традиционных звонков.

              «Моей дочери очень понравились питьевые фонтанчики и классическая музыка вместо звонка. Я сама услышала этот «звонок», и прямо дух захватило. В общем, очень интересно и необычно. Не понимаю, почему многие негативно высказываются. Это, наверное, зависть, или просто люди боятся перемен в жизни, держась за старые устои», – сказала мама первоклассницы Екатерина Крючкова.

              Отмечается, что взрослым, которые привыкли к однотонным стенам и бетонным полам, было непривычно видеть учебное заведение с таким интерьером, но дети с интересом смотрели по сторонам.

              «Ребенок в восторге, да и мне очень нравится. Кто-то может сказать, что это слишком, но я считаю, что ребенок к красоте должен привыкать с детства. В наше время такого не было. Это прекрасно, что у наших детей есть возможность поучиться в такой школе. Сын в школу бежит с удовольствием», – сказала Яна Кылосова, мама ученика третьего класса.

              Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о решении бизнесмена отремонтировать родную школу в Екатеринбурге в стиле «дворца», отметив, что «со вкусом есть вопросы».

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