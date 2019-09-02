Губернатор Свердловской области отреагировал на школу с позолотой и мрамором

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о решении бизнесмена Андрея Симановского отремонтировать родную школу в Екатеринбурге в стиле «дворца».

«Сам посыл помощи родной школе очень правильный. С этой точки зрения Андрей Симановский – зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение», – отметил Куйвашев в своем Instagram.

По мнению губернатора, необходимо, чтобы бизнесмены чаще помогали школам, вузам, библиотекам и музеям.

«А со вкусом да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает», – отметил глава региона.