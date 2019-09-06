Владелец затонувшего у берегов Судака прогулочного катера задержан

Правоохранители задержали владельца прогулочного катера, который затонул в четверг вблизи Судака, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Владелец судна задержан, он же им и управлял», – сказал источник ТАСС.

По его словам, на прогулочном катере был перегруз на одного человека.

Между тем спасатели возобновили поиски пропавшей после инцидента женщины. Работы были приостановлены на ночь.

«Поиски возобновлены. Сейчас будут прочесывать береговую линию», – сказал собеседник.

В экстренных службах Южного федерального округа уточнили, что пропала женщина 1959 года рождения из Ростовской области.

По информации другого источника, катер выходил в море в хорошую погоду, однако вдали от берега попал в шторм.

Напомним, в четверг в Черном море вблизи Судака затонул прогулочный катер, спасены 13 человек, поиски еще одного продолжаются.