У берегов Судака затонул прогулочный катер

В Черном море вблизи Судака затонул прогулочный катер, спасены 13 человек, поиски еще одного продолжаются.

На борту находились 12 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по республике Крым.

«На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, из них 13 человек были спасены. На данный момент <...> ведутся поиски одного из пассажиров», – приводятся в сообщении слова министра по ЧС Крыма Сергея Шахова.

Ранее в в Краснодарском крае в море перевернулся катамаран из-за перегруза.