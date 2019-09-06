Путин назвал самое красивое место, которое видел

Президент Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.

Так Путин прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке Сергея Самойленко, который рассказал о социальных мероприятиях данного просветительского комплекса, в том числе – бесплатных кружках для детей, передает РИА «Новости».

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», – сказал президент.

Он отметил, что социальная миссия «делает рентабельность сложной», и есть потребность в федеральной поддержке подобных учреждений, например, в части аренды.

«То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще, вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и, в то же время, это ваша специальность – это не так часто встречающееся совпадение», – сказал Путин.

По словам российского лидера, в данный момент профильные ведомства готовят перечень направлений деятельности в этой сфере, которые будут получить особую поддержку.

Глава государства пообещал также обсудить этот вопрос с коллегами по Русскому географическому обществу.

«Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать», – заверил он.

Ранее стало известно, что на Камчатке решено создать новый туристический кластер.

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