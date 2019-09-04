На Камчатке решено создать новый туристический кластер

Соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса заключено на Восточном экономическом форуме между правительством Камчатки, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором, сообщили в краевом правительстве.

«Четырехстороннее соглашение о реализации проекта ООО «Парк «Три вулкана» и создании курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, председатель совета директоров компании-инвестора Сергей Бачин и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова», – передает ТАСС сообщение правительства.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон для развития проекта по созданию курорта мирового уровня «Три вулкана». Инвестор планирует создать в районе сопки Горячей курорт с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 километрами горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами, который ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек.



Группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры Сергея Бачина (гендиректор курорта «Роза Хутор») в июне 2019 года зарегистрировали ООО «Парк «Три вулкана» для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке.

«Реализация нашего проекта может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги, и наша главная задача – раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств», – заявил Бачин.



Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей, из которых 15 млрд вложат инвесторы.

Напомним, в декабре 2018 года Минвостокразвития сообщило, что курорт международного стандарта может появиться на Камчатке вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский, Горелый.

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