У вулканов на Камчатке решили создать курорт международного уровня

Курорт международного стандарта может появиться на Камчатке вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский, Горелый, сообщили в Минвостокразвития.

«На сегодняшний день ведутся переговоры о создании курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский, Горелый, объем частных инвестиций – 15 млрд рублей», – передает RT сообщение министерства.

Отмечается, что проект предусматривает открытие 1,6 тыс. гостиничных номеров, будут созданы канатные дороги, горнолыжные трассы, летние лагеря. Обустроят туристические маршруты, Малую долину гейзеров. Бюджетный эффект от реализации проекта оценивается в 7 млрд рублей за 10 лет.

«В настоящее время ведутся переговоры на предмет обеспечения инвестора необходимыми объектами инфраструктуры», – добавили в пресс-службе.

Основной налоговой нагрузкой на туристический бизнес являются налог на имущество и земельный налог, в связи с чем министерство предлагает исключать из налогообложения по налогу на имущество и земельному налогу вновь построенные на Дальнем Востоке гостиницы, базы и другие средства размещения. Мера поддержки предусмотрена на пять лет.