Путин счел странной невыдачу Японией виз крымчанам

Россия в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов, и странно, что на фоне этого Токио не выдает визы жителям российского Крыма, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин указал, говоря о посещении японцами Курильских островов, что люди не должны чувствовать себя жертвами геополитических событий прошлого, передает РИА «Новости».

«Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, делаем это в эксклюзивном порядке», – добавил российский лидер.

Он отметил, что не все это знают и не все понимают тонкость эксклюзива, который заключается в том, что Россия не просто создает возможность посещения островов японскими гражданами, но и делает это в безвизовом порядке.

«Это делает и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам. Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что когда-то давно Россия передала Курильские острова добровольно в знак дружбы с Японией по решению российского императора.

«Потом возникли известные события 1905 года, трагические – русско-японская война, возникла ситуация на Сахалине, потом Вторая мировая война. Это сложная история с многочисленными составляющими», – отметил российский президент.

На этом фоне Москва считает странным, что Токио «не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам», передает ТАСС.

«Где Япония, а где Крым?», – добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Ранее глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора.

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