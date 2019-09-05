В России снизился спрос на платное образование

Исследовательский холдинг Ромир в ходе опроса выяснил, что спрос на платное образование сокращается.

Почти треть российских родителей (31%) безоговорочно готова платить за образование своих детей, при этом каждый четвертый (24%) из них заявил, что готов платить за детское образование в зависимости от суммы ежегодных платежей, сказано на сайте Ромир.

Получается, что платить за образование детей в той или иной степени готовы 55% родителей, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 64%.

Кроме того, отмечается снижение и числа граждан, которые могут оплатить собственное образование: с 25% в 2015 году до 20% в 2019 году.

Более высокая лояльность платному образованию сохраняется среди жителей Северо-Западного округа (69% из них рассматривают возможность оплаты образования детей, а 33% – своего собственного), меньше всего сторонников платного образования на Северном Кавказе.

По данным опроса, родители чаще всего готовы оплачивать первое высшее образование детей (67%), 23% предполагают оплатить и второе высшее образование, 15% – общее профессиональное образование, а 12% – повышение квалификации.

Отмечается, что в сравнении с 2015 заметен рост интереса к оплате курсов по повышению квалификации (с 7% до 12%), снижение спроса на платное первое высшее образование (с 79% до 67%) и общее образование (с 17% до 5%).

В опросе Исследовательского холдинга Ромир приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, граничащих с иностранными государствами.