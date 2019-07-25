Высшее образование в ряде регионов России предложили сделать бесплатным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, граничащих с иностранными государствами.

Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову письмо, в котором отметил, что абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с «сильным вузом».

«Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту», – говорится в письме, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, если образование в приграничных зонах будет бесплатным, это повысит его привлекательность. Тогда, по мнению Чернышова, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать, что поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.

Также он предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев. «Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», – полагает депутат.