Минздрав предупредил о возможном повышении смертности зимой

Перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление могут стать причинами повышения уровня смертности зимой, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Алексей Киселев-Романов.

«Условно говоря, в зимний период статистика заболеваемости и обострениями хронических и инфекционных заболеваний в среднем на 10-15% выше. Зимой нагрузка на систему здравоохранения выше. Причем это не только по России, такие же данные есть и по Португалии, и по Великобритании и во Франции. Они все говорят, что смертность выше зимой. При этом ученые, согласившись с этим, до сих пор ведут дискуссии, какой именно фактор больше влияет, то ли это температура», – передает РИА «Новости» слова Киселева-Романова на Климатическом форуме городов в Москве.

Он сообщил также, что «нормальный коридор для функционирования организма – «от -10 до +20 градусов».

«Выходя за пределы этого коридора, как раз начинаются аномалии. Кто-то говорит о том, что это влажность. Есть исследования, которые говорят об увеличении числа тромбозов при увеличении влажности. Кто-то говорит, что это резкие перепады давления. Я думаю, что правда где-то посередине», – отметил Киселев-Романов.

Он также привел мнение ВОЗ, что на 60% на состояние здоровья влияет поведение самого человека, а основными факторами риска являются неправильное питание, алкоголь, курение и низкая физическая активность.

Напомним, в июле вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа заявила, что Россия катастрофически теряет население.

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