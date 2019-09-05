Минпросвещения ответило на предложение Грефа «убить» экзамены

Отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшее время вряд ли возможен, заявил первый замминистра просвещения Павел Зенькович.

По его словам, не все компании могут проверить компетенции нового сотрудника при приеме на работу и не смотреть на диплом и аттестат.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, <...> что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет. И пока, наверное, в ближайшей перспективе не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения», – передает ТАСС слова Зеньковича на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, в ходе Восточного экономического форума.

Напомним, ранее в четверг глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в «людей с инвалидностью», поэтому необходимо «убить» экзамены.

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