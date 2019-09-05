Греф захотел «убить» школьные экзамены

Процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в «людей с инвалидностью», поэтому необходимо «убить» экзамены, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

Глава Сбербанка признал, что оценки в школах необходимы, но сам он ненавидит как процесс оценивания, так и экзамены.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей – убить экзамены», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

Он добавил, что из школы дети уже выходят «инвалидами», поскольку настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни без нее расслабляются и не готовы что-либо делать.

Греф привел в пример собственный школьный опыт, отметив, что сам процесс «убивает всяческое желание учиться».

Напомним, в августе газета ВЗГЛЯД писала, что троечникам решили перекрыть дорогу в столичные вузы.

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